Ella, antes conhecida como cantor gospel Jotta A, choca web após publicar clique de biquíni

Rio - Ella, antes conhecida como o cantor gospel Jotta A, surpreendeu os fãs ao posar de biquíni na web. A artista, de 25 anos, andou afastada das redes para trabalhar em seu novo projeto musical, e durante este meio-tempo, passou por procedimentos de feminização facial e ainda colocou silicone nos seios.

No Instagram, a cantora, que chegou ao final de sua transição de gênero no dia 07 de junho, posou com um biquíni preto, liso, de frente a um enorme espelho, e fez questão de compartilhar a imagem durante uma live, realizada para divulgar sua nova música, "Pesadona".

Ella iniciou o processo de transição de gênero há dois anos, durante a pandemia de Covid-19. Em março, a artista gravou um vídeo para a clínica responsável por realizar seus procedimentos estéticos e relatou os desafios enfrentados nessa nova etapa da vida.



"Minha transição de gênero começou na pandemia, mas primeiro eu me assumi como uma pessoa LGBTQIA+. E como eu venho de uma família muito religiosa, então, foi bem difícil essa transição, primeiro essa autoaceitação. Assim que eu fiz a transição, o primeiro passo foi a terapia hormonal. Foi bem legal", iniciou.



"Me acho uma mulher corajosa. Acho que o meu corpo a cada fase se comporta de uma maneira. A leitura de gênero pode se manifestar desde que você é criança. Eu, quando criança, já me olhava e me imaginava uma maneira. Eu me vejo além de uma maneira da que eu já sou", concluiu a cantora.