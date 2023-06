'Teste de Fidelidade' retorna às telinhas com uma abordagem mais moderna

Um dos maiores sucessos da televisão está de volta à RedeTV! no próximo mês. Com uma abordagem mais investigativa e moderna, o "Teste de Fidelidade - A Investigação" estreia no dia 05 de julho, após o "Superpop", sob o comando de João Kléber. Neste novo formato, o programa explorará recursos tecnológicos que vão além de escutas, rastreadores e câmeras escondidas para colocar a fidelidade de homens e mulheres à prova.

O programa identificará o comportamento dos envolvidos nas redes sociais, interações e atividades virtuais, refletindo sobre os relacionamentos na era digital. Já, no estúdio, João Kléber acompanha as atitudes da pessoa que está sendo testada junto com a que solicitou o teste. Sendo assim, questionamentos sobre traição e os limites do perdão serão abordados.

"O Teste de Fidelidade sempre foi um sucesso entre o público, um formato consagrado que não à toa gera repercussão até os dias de hoje, mesmo duas décadas após a primeira exibição. A nova versão tem uma proposta atualizada, ampliando o aspecto investigativo dos casos. A filosofia é outra. As histórias farão o telespectador refletir sobre o que é ou não considerado traição", destaca o apresentador.



Idealizado por João Kléber, o Teste de Fidelidade estreou em 2000 na RedeTV!. Pouco tempo depois deixou de ser um quadro do extinto ‘Te Vi na TV’ para tornar-se um programa semanal, chegando a ser líder de audiência. Ao longo de suas exibições (2000 – 2005 e 2013 – 2015), o formato ultrapassou fronteiras e teve seus direitos de exibição comercializados com redes de televisão em diversos países da América do Sul, Europa, Ásia e África. Em Portugal foi exibido pela TVI de 2005 a 2009 com grande sucesso.