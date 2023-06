Ike Turner Jr. é preso com drogas nos Estados Unidos

Rio - Ike Turner Jr., Herdeiro de Tina Turner e fruto do relacionamento da cantora com o ex-marido Ike Turner, foi preso recentemente no Texas, nos Estados Unidos, segundo a revista norte-americana People. A ação ocorreu pelo crime de porte de drogas, incluindo crack, depois de uma abordagem dos agentes policiais.

A prisão foi registrada antes do falecimento da mãe, no dia 06 de maio, dezoito dias antes da morte da cantora. O artista, que tem 64 anos, estava com 1,7 gramas de crack e 0,7 gramas de metanfetamina, ao ser flagrado pelos agentes, tentando engolir as drogas para não ser detido.

Ike Jr. chegou a trabalhar na equipe da cantora, após a separação de seus pais, como engenheiro de som. O sucesso pareceu incomodar o ex-marido da famosa, que se revoltou ao ver o herdeiro colaborando com Tina, que chegou a sofrer agressões e ser vítima frequente de comportamentos abusivos do companheiro.