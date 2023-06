João Guilherme causa alvoroço nas redes com nova foto sem camisa

Rio - Nesta quarta (21), João Guilherme levou a internet à loucura com um clique sem camisa. O ator postou uma foto exibindo seu peitoral e seguidores se derreteram com sua beleza.

"Boa tarde, Brasil", escreveu o famoso na legenda da postagem. Diretamente de Paris, na França, João posou só de bermuda para a câmera, em uma posição de alongamento que deixou seus músculos definidos em evidência. A beleza do famoso chamou atenção dos internautas e a foto acabou viralizando nas redes.

A repercussão do clique desencadeou uma verdadeira enxurrada de elogios para o filho do cantor Leonardo: "Me tornei a pessoa que mais temia, aquela que acha o João Guilherme atraente", admitiu uma pessoa. "HORÁRIO DE ALMOÇO E EU TÔ AQUI SALIVANDO (Isso não é sobre o almoço)", comentou outra. "João, sorteia um fã pra você comer", brincou uma terceira.