Virginia Fonseca deixa fãs frustrados ao exibir novo visual: 'Esperava uma transformação'

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar o resultado de uma transformação sutil em seu visual. No Instagram, a influenciadora publicou um vídeo onde aparece com os cabelos mais loiros e acabou frustrando alguns seguidores, que esperavam uma mudança mais radical no look da empresária.

"Sem palavras para essa transformação… Ainda mais loira! Amei! Autoestima no talo!", escreveu a influencer na legenda do registro, onde aparece de cabelo solto e usa um vestido vermelho com brincos dourados.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para demonstrar seu descontentamento com a transformação da mulher de Zé Felipe. "Estava esperando uma transformação", alfinetou uma usuária, referindo-se à sutileza da mudança. "Gente, com esse suspense todo eu achei que você ia fazer uma loucura, meter um ruivo, um preto", ressaltou outra. "Pintou a raiz e eu esperando uma mudança radical", escreveu uma internauta. "Cadê o vídeo da mudança?", quis saber uma seguidora, irônica.

Veja o vídeo