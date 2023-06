Namoro de Yasmin Santos e Ana Sprot chega ao fim após nove meses

Após nove meses, o namoro da cantora Yasmin Santos e da influenciadora Ana Sprot chegou ao fim. A tiktoker confirmou o término da relação através de um comunicado publicado no Instagram, noite da última quarta-feira (21). Ela admitiu que o momento não está sendo fácil e agradeceu o carinho que tem recebido de seus admiradores.

"Venho através dessa postagem comunicar que meu relacionamento com a Yasmin acabou. Obrigada por todo carinho que vocês sempre tiveram com a gente. Obrigada por tanto amor. Vivi momentos únicos ao lado dela, momentos que vou levar para minha vida. Obrigada por quem torceu, obrigada por quem estava com a gente nos momentos mais difíceis", começou Ana.



"Por amor, a gente também sai de cena. Por amor, prefiro seguir minha jornada sozinha. Por amor, prefiro a felicidade dela acima de tudo. Amor e respeito de ambas as partes nunca faltaram. Só a gente sabe o que vivemos nesses nove meses. Desejo a ela coisas mais lindas desse mundo, que ela encontre luz, amor e que receba o amor de vocês", continuou.

"Não é um comunicado feliz, é triste. Um dos mais tristes que eu já dei aqui. Espero que vocês nos entendam e nos de o amor que a gente precisa agora, sem interrogações, sem ódio, sem rancor, sem nada. Só com amor mesmo, pois foi ele que nos fez escrever essa história linda. Obrigada por tudo e desculpa! Amo vocês e vou amar a Yasmin eternamente", concluiu Ana.