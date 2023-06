Anitta exibe novo visual após férias na Europa: 'Preciso retocar minha raiz'

Anitta, de 30 anos, deu uma repaginada no visual, nesta quinta-feira, dia em que lança sua nova música "Funk Rave". A cantora, que recentemente curtiu as férias na Europa com as amigas, tirou o megahair e exibiu os fios mais curtos em seu Instagram secundário, onde só fala português. Ela, que está em Miami, nos Estados Unidos, explicou que a mudança foi necessária para pintar seu cabelo.

"Preciso retocar a minha raiz, pintar de novo pra depois colocar de novo (o mega). Em julho vamos colocar de novo porque tem que ter tempo pra colocar esse cabelo. Fica dos sonhos, ninguém percebe que a gente fez, mas demora três dias. Primeiro ninguém nem sabe que eu fiz: 'nossa, seu cabelo cresceu rápido'. Ninguém percebe, vou pra praia, jogo, ninguém se liga que é um mega muito do bem feito. Demora demais", comenta ela.

Para mudar o visual, Anitta levou seu cabeleireiro, Flavio Priscott, para Miami. "Ele tem paciência comigo, eu tenho com ele. Quer dizer, nem sempre eu tenho, mas vai rolando. Ele veio até aqui pra gente tirar esse mega", comentou.

A Poderosa ainda mostrou que em sua casa no exterior tem uma máquina profissional para cuidar do cabelo. "É uma máquina de ozônio para fazer o cabelo, igual de salão. Comprei essa máquina, dizem que é muito boa. Se é verdade, não sei, mas a gente vai fazer porque acredita no que os outros falam," explicou.