'Nunca vivemos a hipocrisia', diz Heloisa Períssé sobre casamento com Mauro Farias

Heloisa Períssé, de 56 anos, participou do "Mais Você", da TV Globo, nesta quinta-feira, e falou sobre o casamento de mais de duas décadas com o diretor Mauro Farias. A atriz revelou que os dois se dão muito bem, mas que já terminaram a relação algumas vezes.

"Ele é um parceirão. Só estou casada há 21 anos, atingimos a maioridade, porque separamos 21 mil vezes. Nunca vivemos a hipocrisia, vou ficar porque tenho que ficar", disse a artista.

"Digo que nosso começo foi bíblico, no começo tudo era trevas, mas a bíblia falava que pairava o espírito de Deus e Deus é amor e havia amor ali. A roda era quadrada e de tanto girar ficou redonda. Fiz a peça para a gente que chama 'E Foram Quase Felizes Para Sempre', uma história ao contrário de um casal que desiste de se separa. Hoje em dia eu vivo com o Mauro com plenitude", completou.

Agradecimento

Durante o matinal, Heloísa se emocionou ao agradecer um conselho que Ana Maria Braga lhe deu quanto estava tratando um câncer nas glândulas salivares, descoberto em 2019.

"Te agradeço por uma conversa que nós tivemos, quero agradecer no ar, de todo o coração foi muito importante. Eu, da garagem da minha casa te liguei, você foi disponível, de um carinho e receptividade e me disse uma coisa que foi determinante: 'ative seus soldadinhos, cuide deles, convide eles pra tratar de você'. Foi isso que fiz, coloquei eles para a luta. Eu via isso, eu visualizava eles, agradecia a eles. Na mesa de radioterapia eu dizia, agora é hora de vocês descansarem. Eu sempre pensava em você."

Com lágrimas nos olhos, Ana afirmou: "Acredito muito que a gente pode fazer a diferença e lutar, acreditar que nosso corpo está a serviço. A guerra é difícil, mas estamos aqui para aprender".