'Ansiosa para colocar esse projeto no mundo', diz Marvvila sobre EP 'Minha VVez'

Rio - Um dos principais nomes do pagode na atualidade, Marvvila tem construindo uma carreira sólida no gênero, que foi impulsionada com a participação no "Big Brother Brasil 23". Com mais de um milhão e meio de ouvintes mensais nas plataformas digitais, a pagodeira comenta o lançamento do EP "Minha VVez", que traz uma nova parceria com Péricles, a expectativa para a primeira turnê internacional e os frutos colhidos depois de integrar o maior reality show do Brasil.

Como foi a construção do EP 'Minha VVez'?

O EP reúne canções que eu já lancei com mais duas inéditas. Enquanto estava confinada no 'BBB', a minha equipe liberou as faixas 'Maliciosa', com Kevin O Chris, e 'Primeiro Encontro', que tem a participação de Alexandre Pires. Depois que eu saí, lancei a '#Sextei', que é uma música que eu amo. E, agora, por conta da boa recepção do público com a música 'Nosso Amor Quer Paz', decidimos repetir a dose e fazer mais uma parceria com o Péricles! Queríamos lançar um projeto para marcar a nova etapa da minha carreira, transformar o meu show e preparar um audiovisual bonito para este ano ainda.

Qual a expectativa para o lançamento desse trabalho?

Estou muito ansiosa para colocar esse projeto no mundo e ver a reação do público com mais uma parceria minha com o Péricles. O projeto ainda conta com Kevin O Chris, que eu curto muito e está bombando atualmente, e meu ídolo Alexandre Pires. Então, está a minha cara!

O projeto apresenta uma nova parceria com Péricles. Como foi esse reencontro?

Uma honra imensa! Eu sou muito fã do Péricles desde novinha. Meu sonho era cantar com ele. Até que recebi o convite dele para cantar no DVD 'Pagode do Pericão' e firmamos essa parceria. Agora, foi a vez de chamá-lo para cantar em um projeto meu. O reencontro foi o melhor possível, ele sempre é muito generoso.

Como você analisa o caminho que vem sendo traçado pelas mulheres no pagode?

Acredito que o movimento feminino no pagode é uma realidade. Já está ficando natural as pessoas saírem de casa para ir no pagode de uma cantora. Apesar de sermos analisadas e avaliadas a todo o momento, temos unido forças e alcançado mais gente com o nosso trabalho.

Recentemente, você fez parte do "BBB 23". Como essa passagem impactou na sua carreira?

Foi uma honra pra mim participar desse experimento. Sou fã do reality show e sempre tive esse desejo. Foi muito importante para o meu trabalho chegar em mais gente. Acho que mais pessoas tiveram a curiosidade de saber quem eu era e se abriram um pouquinho para escutar o meu pagode!

Acredita que alcançou um novo público após essa participação?

Com certeza. Acho que o BBB está abrindo portas muito importantes para eu mostrar meu trabalho, e o lançamento do EP 'Minha VVez' marca essa nova etapa!

Como avalia a sua passagem pelo programa?

Acho que fui verdadeira o tempo todo. Eu sou essa pessoa resenha, que não gosta de brigar com ninguém e que pontua as coisas quando algo me desagrada. Foi exatamente do meu jeitinho e saí orgulhosa disso.

Ainda mantém vínculo com os ex-colegas de confinamento?

Sim! Todo mundo está nos seus corres atualmente, mas nos falamos, sim. Recentemente, comemorei meu aniversário e quase todos foram. Essa experiência uniu a gente para sempre.

Você será a atração principal do palco Factory do festival 'The Town', que será realizado em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O que o público pode esperar do seu show?

Estou feliz demais com esse convite. O Factory é um espaço da música de periferia e representar o pagode nesse palco vai ser muito importante. O público pode esperar um show recheado de sucessos do pagode e músicas autorais também.

O segundo semestre ainda reserva sua primeira turnê internacional. Como estão os preparativos para o show em Portugal?

Muita ansiedade. Eu nunca saí do país! E poder viajar para levar o meu trabalho, então, é um sonho. Estamos preparando um show especial para colocar os portugueses para sambar bastante.

