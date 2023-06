Ex-BBB Key Alves cobre tatuagem em homenagem a Rodrigo Mussi

Rio - A ex-BBB Key Alves resolveu cobrir a tatuagem que tinha feito em homenagem ao também ex-BBB Rodrigo Mussi. A jogadora de vôlei fez vários vídeos nos Stories, do Instagram, mostrando o momento em que cobria o nome do ex-affair, que tinha tatuado no pulso.

No lugar do sobrenome de Rodrigo, Key Alves desenhou uma mandala. "Símbolo da espiritualidade", explicou a ex-BBB para seus seguidores do Instagram.

Key Alves ficou conhecida depois que o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro ao sair da casa dela. Os dois passaram uma única noite juntos e quando deixou o local, Rodrigo sofreu um grave acidente e ficou um bom tempo internado. A jogadora de vôlei, então, tatuou uma cruz e o sobrenome de Rodrigo, Mussi, no pulso.