Lucinha Lins fala sobre casamento com Claudio Tovar: 'Incomodou muita gente'

Casados há quatro décadas, Lucinha Lins, de 70 anos e Claudio Tovar, de 79, participaram do "Conversa com Bial", da TV Globo, na noite desta quinta-feira. Na atração, a atriz falou sobre as críticas que recebeu por se casar com o artista, em 1983, um ano após terminar sua relação com o cantor Ivan Lins, que durou onze anos.

"Foi um escândalo naquela época. A vida teve momentos muito fortes e, um pouco, escandalosos. E, aí, a gente pegou o escândalo, deu o braço para ele e fomos feliz para sempre", brinca Lucinha. "Mas incomodou muita gente, nosso amor incomodou muita gente. Tinha torcida contra, a barra foi pesada. O absurdo disso tudo é que existia um casamento lindo com o Ivan Lins, que durou 11 anos. Construímos coisas lindas. Só que nós não sabíamos que éramos o 'casal 20' da música brasileira. Só na cabeça das pessoas", completou.

A atriz também relembrou o término de seu casamento com o Ivan Lins. "Nós nos separamos de uma forma muito discreta. Quando veio à tona, a gente já estava separado, até em proteção aos nossos filhos. Depois disso, comecei a namorar o Tovar. Jamais escondi ou tive algum pudor de 'não devo fazer isso'. Eu, simplesmente, continuei vivendo. E virou um escândalo. Ele era o 'viado, escroto e bailarino'. Eu era a 'adúltera, loirinha e sem graça' e o pobre do Ivan virou a vítima. Nós fomos muito mal tratados. Mas isso passa, foi há muito tempo", disse.