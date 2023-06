'Você faz minha vida mais feliz', diz Mel Maia em vídeo que inclui o ex-namorado

Rio - Mel Maia usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para publicar um vídeo ao lado do ex-namorado, o funkeiro MC Daniel, com quem permaneceu em um relacionamento ao longo de sete meses. A ação da atriz foi interpretada como um sinal, para que os internautas começassem a imaginar que os dois haviam retomado o romance.

"Vi o Daniel ali", disse uma. "Só consegui reparar o Daniel no vídeo! Eu amo demais cara!", escreveu outra. "Gente é óbvio que o Daniel estaria, ele fez parte da vida dela por meses.. E eles terminaram, mas nunca afirmaram que o término não foi amigável", rebateu uma terceira.

O cantor está em uma das cenas de um compilado, que também reúne imagens de amigos da artista, com a legenda "Você faz minha vida mais feliz". A global chegou a se manifestar em uma página no Instagram, onde comentou "Nós somos amigos". Frequentemente, os dois começaram a fazer publicações com detalhes parecidos, como a localização de ambos em São Paulo.