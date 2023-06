Gabi Martins deixa Twitter após se irritar: 'Não vou abrir mão de ser feliz'

Rio - Gabi Martins, de 26 anos, se irritou com alguns fãs e anunciou uma pausa no Twitter nesta sexta-feira (23). A cantora, que vinha recebendo mensagens de ódio por causa de sua solteirice, disse que está cansada e que voltaria a usar a rede social quando se sentisse melhor.

"Olhe só! Eu amo muito vocês! Sempre vou amar. Mas estou cansada de vários fãs acharem que mandam na minha vida pessoal. A minha vida pessoal é minha. Isso ninguém pode tirar de mim. Eu estou me dedicando a semana toda no meu lançamento que eu acredito muito", iniciou a ex-'BBB'. "Vou dar um tempo de Twitter. Quando tiver melhor eu volto! Amo vocês!", anunciou.

E seguiu: "Se vocês não entendem que eu estou numa fase solteira, leve, que faço vídeos de zoeira, não faz sentido para mim. Sempre fui assim! Eu estou trabalhando muito e nada disso vai tirar meu foco, vou continuar focada nos shows e no que eu mais amo. Quanto aos vídeos, vou continuar fazendo, porque sou eu. Aos fãs que me respeitam: eu agradeço muito".

"Aos fãs de shipper, eu agradeço o carinho quando me apoiam no que eu mais amo. Agora, ficar criticando minha vida de solteira, minha vida pessoal? Sinto muito, mas não vou abrir mão de ser feliz e de viver. Beijo no coração de vocês! E mais leveza em quem é tão pesado!", finalizou a ex-'BBB'.

Em março, Gabi Martins usou as redes sociais para expor o ex-namorado Lincoln Lau . Segundo a cantora, o relacionamento de quatro meses dos dois chegou ao fim por causa de uma traição por parte do gamer. Ela revelou, também, que chegou a sofre abuso emocional.

