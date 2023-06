No 'Fantástico', Dilsinho comemora aniversário e dá detalhes de turnê dez anos de carreira

Rio - Prestes a completar 31 anos nesta segunda-feira (24), Dilsinho foi surpreendido com um bolo e parabéns durante a gravação do programa "Fantástico" que vai ao ar neste domingo. Entrevistado nesta semana pela repórter Renata Capucci, o cantor carioca falou sobre o projeto "Diferentão", um show ao vivo que celebra os dez anos de carreira.



Além de cantar sucessos como "Péssimo Negócio", e a música homônima ao novo projeto da carreira, Dilsinho também dará dará uma palhinha de "Duas", canção em homenagem à esposa Beatriz e à filha Bella.

"Essa turnê é especial por ser o meu primeiro projeto ao vivo. Depois que anunciamos a turnê os ingressos se esgotaram voando. Esse é meu grande presente de anivesário. Serão shows muito especiais. Estou fazendo uma releitura de tudo desses dez anos de carreira. Espero ter ainda um longo caminho, de muito aprendizado e muita música pela frente", avisa o cantor.



Além da entrevista e do show com Dilsinho, o "Fantástico" traz também as últimas informações sobre a implosão do submarino Titan, nos Estados Unidos, ocorrida durante a expedição rumo os destroços do Titanic. O programa começa logo após o 'Domingão com Huck', na TV Globo.