Elza Soares tem álbum póstumo lançado com composição de Rita Lee; ouça

Rio - Foi lançado nesta sexta-feira (23) o álbum póstumo de Elza Soares. A cantora, que morreu aos 91 anos em janeiro de 2022, começou a trabalhar no disco em 2019, logo após o lançamento de "Planeta Fome".

O projeto, intitulado de "No Tempo da Intolerância", é definido como "um verdadeiro manifesto que evoca a luta contra intolerâncias e reforça, mais do que nunca, o protagonismo feminino." O álbum, composto por 10 faixas, foi construído a partir do caderno secreto de Elza Soares.

Além das composições de Elza, as faixas do disco contam com letras de outras artistas. A música "Rainha Africana" foi composta pela rainha do rock brasileiro Rita Lee, com a melodia de Roberto de Carvalho. "Feminelza" foi escrita pela cantora Pitty. "Mulher pra Mulher" é uma composição de Josyara. Há ainda a regravação de "Quem Disse", de Isabela Moraes. O álbum conta, também, com "No Compasso da Vida", música construída a partir de uma gravação inédita deixada por Dona Ivone Lara.

Além destas, outras cinco faixas completam o disco: "Intro: Justiça", "No Tempo da Intolerância", "Pra Ver se Melhora", "Coragem" e "Te Quiero".