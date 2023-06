Fernanda Nobre homenageia marido em aniversário: 'Te amo com devoção'

Rio - Fernanda Nobre realizou uma postagem no Instagram, neste sábado (24), em comemoração ao aniversário do marido, José Roberto Jardim. A atriz fez uma declaração de amor para o diretor, com quem vive um relacionamento há quase 10 anos. Em 2021, o casal revelou que estão em uma relação aberta.

"Escrevo aqui ao mesmo tempo que te agarro enquanto você dorme profundamente, algumas palavras e te agarro, entre um abraço e outro, com toda fé que sinto, agradeço baixinho por ter você ao meu lado. É emocionante testemunhar você viver, observar a maneira como você é comprometido e interessado em se rever para ser um homem melhor. E você já é inquestionavelmente a melhor pessoa do mundo! Você é meu gênio de todo e qualquer assunto, você é a pessoa mais culta que conheço, e você escuta. Você tem a generosidade dos inteligentes que sabem que escutar é sempre melhor que responder", iniciou.

"Você mudou tudo na minha vida, me deu força e apoio irrestrito para eu descobrir quem eu sou, me deu espaço para encontrar minha voz. Até conhecer você, eu não acreditava que era possível ser inteira ao lado de um homem, achava que precisaria estar sempre atenta, em alerta. Com você eu descanso, me sinto em casa. Estou aqui entre um agarro e uma palavra escrita fazendo um mantra para ser ouvida pelos astros que te amo pra sempre e que quero passar com você o resto dos meus dias", acrescentou.

"Longe de você absolutamente nada faz sentido. Acordar ao seu lado é viver em poesia. Estar em seus braços é estar segura. A vida é mais bonita e cheia de sentido porque você está aqui. E estarei aqui sempre para você. Te amo com toda minha devoção. Obrigada por você ser exatamente quem você é. Feliz aniversário, minha paixão alucinante."