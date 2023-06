Felipe Neto mostra sua nova privada tecnológica avaliada em mais de R$ 10 mil: 'Lava meu bumbum'

Rio - Felipe Neto surpreendeu a web ao mostrar seu novo vaso sanitário. Enquanto gravava o equipamento, o youtuber se divertiu com as variadas funções que a peça, que é vendida por mais de R$ 10 mil, apresenta.

Nos Stories, do Instagram, Felipe compartilhou a nova aquisição: "E a minha privada nova, gente. Ela lava o meu bumbum! Nossa, mas o assento aquecido é uma das melhores coisas. Ela faz tudo. Spray, massagem, lava, seca e ainda tem a função dela se autolimpar. Ela se lava, mano. A privada se lava e ainda solta espuma", disse empolgado.

Prevendo as críticas, Felipe Neto desabafou no Storie seguinte: "Pronto, mostrei uma coisa cara. Preparem-se para os espalhadores de fake news divulgando que eu mando 'questionar o acúmulo de capital'".

No Twitter, internautas comentaram a nova aquisição do youtuber: "Deve ser muito bom ser rico", escreveu um perfil. "Já fico meia hora no vaso, com um desses ficaria 5 horas", brincou outro. "É, devemos questionar o acúmulo exagerado de capital", comentou mais um.