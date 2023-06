Key Alves comunica saída do Osasco para se dedicar ao entretenimento

Rio - A ex-BBB Key Alves usou suas redes neste sábado (24) para anunciar sua saída oficial do 'Osasco Voleibol Clube', de São Paulo. A atleta contou que teve experiências incríveis no time, mas vai focar em sua carreira no entretenimento por enquanto.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do @osascovoleibolclube que me proporcionou momentos ÚNICOS e INESQUECÍVEIS. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV, sabe? Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui Campeã Paulista pela primeira vez e até tive uma lesão que me deixou fora do time", escreveu a ex-sister na legenda do post.

Key seguiu afirmando que apesar de estar saindo do time para se concentrar em outras áreas, este não será o fim de sua carreira como líbero. "Decidi continuar no entretenimento, mas tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada à maior torcida do Brasil de voleibol. Vocês são feras! Valeu OSASCO", completou a famosa.

Fãs da influenciadora fizeram questão de mostrar todo seu apoio nesta nova fase: "Você é fantástica Key, irá muito longe. Deus abençoe a sua jornada", desejou uma internauta. "Sua paixão e entusiasmo pelas coisas que ama são contagiantes e inspiradoras", comentou outra. "Você é magnífica em todas as situações", disse uma terceira.