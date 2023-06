'Eu fui o companheiro do Gugu', diz Thiago Salvático no 'Fantástico'

Rio - A herança do apresentador Gugu Liberato, avaliada em R$ 1 bilhão, continua sendo alvo de uma disputa judicial e, três anos e meio após a morte do artista em um acidente doméstico nos Estados Unidos, ainda não foi dividida. Recentemente, assim como fez Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, o chef de cozinha Thiago Salvático, que mora na Europa, também pediu na Justiça que seja reconhecida uma união estável com o apresentador. "Eu fui o companheiro do Gugu. Não existe outra pessoa. Foram nove anos ao meu lado", disse o Thiago ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo.

O pedido de Thiago foi negado em primeira instância, mas ele recorreu e o juiz determinou que mais testemunhas e provas sejam apresentadas. Em vídeo enviado ao "Fantástico", Thiago mandou um recado para Rose Miriam. "Eu, sinceramente peço, encarecidamente, que tu repense. Para uns dez minutinhos aí e repense. Porque, assim, eu sou o companheiro dele. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou os 60 anos da vida dele, o aniversário e tal", afirmou. Caso seja reconhecido, Thiago ficaria com metade dos bens do apresentador adquiridos nos anos em que estiveram juntos.

Gêmeas defendem a mãe

As gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, também conversaram com o programa e defenderam que a mãe, Rose Miriam, é quem tem que ter a união estável com o apresentador reconhecida pela Justiça. João Augusto Liberato, irmão delas, apoia a tia, Aparecida Liberato, que é a inventariante dos bens. Em seu testamento, Gugu dividiu a herança apenas entre os filhos, que ficariam com 75%, e os sobrinhos, com 25%. A mãe do apresentador, Maria do Céu, deve receber também uma pensão vitalícia de R$ 163 mil.

"A gente já tentou conversar algumas vezes", disse Marina Liberato. "A gente coloca isso de lado. Não é um problema pra gente [a discordância judicial], não afeta nossa relação, a gente não deixa. A relação de irmãos é mais importante", garantiu Sofia.

"A gente estava em Orlando há um mês, e a gente conversou como uma família normal, entre irmãos, normal, dando abraço. As pessoas acham que a gente não dá essas coisas", afirmou Marina. Sofia disse que as gêmeas ficaram chateadas com algumas coisas que saíram na mídia sobre o processo judicial.

"A gente ficou meio chateada com alguns depoimentos que fizeram sobre nós. É bem difícil lidar com tudo isso, mas o mais importante é que ficamos unidos. Isso que segurou", afirmou a jovem. Elas também comentaram uma carta que foi vazada recentemente em que Rose Miriam questiona a sexualidade de Gugu. "Todo casal briga, tem discussão, isso foi mais uma", disseram as gêmeas.

Elas falaram ainda sobre a alegação de Ricardo Rocha, de 48 anos, que afirma ser filho do apresentador. "Acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho e meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Acho um pouco difícil ter acontecido", disse uma das gêmeas.

Entenda

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, em um acidente doméstico em sua casa, nos Estados Unidos. Desde então a família do apresentador briga na Justiça por conta da divisão da herança, avaliada em R$ 1 bilhão. Em 2011, Gugu fez um testamento deixando 75% da herança para os filhos e os 25% restante para os cinco sobrinhos.

Aparecida Liberato, irmã de Gugu, foi nomeada inventariante e também cuidadora das filhas de Gugu, que na época eram menores de idade. Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, foi excluída da divisão dos bens, mas alega que tinha uma união estável com o apresentador. Ela pede na Justiça que essa união seja reconhecida e o processo dividiu os filhos do casal. As gêmeas ficaram ao lado da mãe enquanto João Augusto está ao lado da tia, Aparecida. Além de Rose Miriam, o chef de cozinha Thiago Salvático também pediu reconhecimento de união estável com Gugu.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu em 2011, que não reconhece Rose Miriam como uma das herdeiras. Maria e Sofia Liberato afirmaram que vão recorrer.