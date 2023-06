Flavia Pavanelli queima rosto durante gravação de vídeo: 'Pior que nem percebi'

Rio - Flavia Pavanelli, de 25 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para interagir com os seguidores e aproveitou para desabafar sobre ter se queimado acidentalmente durante um tutorial de beleza. No Instagram, a influencer e atriz contou que atingiu a própria testa com um babyliss em um momento de distração e acabou ferindo a região da sobrancelha.

"[Queimei o rosto] gravando tutorial para vocês. Fui fazer o movimento sem olhar no espelho para favorecer a câmera e bati a mão. Aí, o babyliss foi direto na testa", explicou ela, via stories.

"Pior que na hora eu nem percebi, tanto que no vídeo eu falo que 'quase queimei'... Quando terminou, vi o estrago", lamentou.

Na sequência, Flavia ainda admitiu estar com medo de ficar com o rosto manchado. "Fui lavar o cabelo hoje e passei a unha sem querer. Estou morrendo de medo de manchar", concluiu.