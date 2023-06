Saiba o nome da filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr.

Bruna Biancardi, de 29 anos, revelou o nome da filha, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., no Instagram, nesta segunda-feira. A bebê se chamará Mavie. A influenciadora compartilhou uma imagem com a mão na barriga e explicou o significado do nome: "Ma: Minha Vie: Vida", escreveu ela na legenda.

No último sábado, Bruna e Neymar Jr. promoveram um chá revelação, realizado com muito luxo e com a presença de várias celebridades, na mansão do jogador em Mangaratiba, e anunciaram que esperam uma menina. O momento especial foi compartilhado pela influenciadora em sua rede social. "Estávamos tão ansiosos por esse momento... Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", escreveu ela na legenda.

Na ocasião, o influenciador Xurrasco chegou a 'dedurar' o nome da herdeira do casal ao compartilhar um clique com a mamãe do ano.

O evento aconteceu dias após o jogador de futebol admitir que traiu a namorada grávida. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", postou no Instagram.

Neymar também disse que sentiu a obrigação de fazer um pedido de desculpas público, já que o caso foi divulgado na mídia. "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo."