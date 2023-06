Neymar chega de mãos dadas com Bruna Biancardi à premiação no Rio

Rio - O jogador de futebol Neymar e sua namorada grávida, Bruna Biancardi, chegaram juntinhos e de mãos dadas ao prêmio "Fui Clear 2023", realizado no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira.

Neymar e Bruna estão esperando sua primeira filha. Os dois anunciaram pouco antes da premiação que a bebê vai se chamar Mavie, que quer dizer "minha vida" em francês. Recentemente, o atleta assumiu publicamente ter traído Bruna e pediu desculpas pela infidelidade com uma postagem nas redes sociais.

Outros grandes nomes do esporte como Fred e Cafu também participaram do evento, assim como criadores de conteúdo como Casimiro e Luva de Pedreiro. O prêmio "Fui Clear" foi criado por Eduardo Semblano, que costuma falar de futebol nas redes sociais, e tem como objetivo homenagear as principais figuras do esporte. Esta foi a segunda edição da premiação, que teve uma transmissão na internet. MC Daniel e Gabily foram algumas das atrações musicais que animaram a noite.