João Guilherme fala sobre críticas recebidas após vestir cropped: 'É só uma roupa curta'

Rio - João Guilherme, de 21 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para se pronunciar após receber inúmeras críticas por usar um cropped durante a Semana de Moda de Paris, na França. No Twitter, o filho do cantor Leonardo ironizou as mensagens de ódio recebidas e lamentou que um assunto tão banal acabasse causando burburinho na rede social.

"Juro! Muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate [ódio] etc... Que mundinho (risos)", desabafou o ator. "É só uma roupa curta. Calma, gente!", acrescentou, sarcástico.

Em resposta aos tweets, fãs aproveitaram para prestar seu apoio a João Guilherme. "Não ligue! O ser humano realmente está cada vez mais tenebroso", disse um internauta. "Se você está incomodando é porque é bom", opinou outro. "Mesmo existindo esses comentários idiotas, você fica lindo de cropped e fo**-se", elogiou uma usuária. "São encubados, amor. Não aceitam o fato de você ser gostoso de qualquer jeito", afirmou uma admiradora, brincalhona.