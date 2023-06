'Exemplo de humildade', diz Pedro Scooby sobre Neymar

Rio - O surfista Pedro Scooby, de 34 anos, defendeu o jogador de futebol Neymar, de 31, das críticas que tem recebido na web. Recentemente, Neymar assumiu ter traído a namorada grávida, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. Em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda.", Scooby disse que o atleta sobre "condenações" injustas.

"Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: 'Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’. As pessoas endeusam atleta como se não pudesse errar. Atleta não pode beber, não pode fumar, não pode transar, ir para noitada...", iniciou o ex-marido de Luana Piovani.

Scooby também disse que Neymar é mais valorizado fora do país. "Às vezes, eu vejo que, num geral, as pessoas valorizam mais ele fora [do Brasil] do que aqui, que é nosso país. O cara que representa a gente. As pessoas têm o maior prazer em julgar o cara, falar coisa do cara. Às vezes, inventam mentira, aí quando ele prova que aquilo era uma mentira, sai lá no rodapé", disse.

"Acho isso a maior tristeza. É valorizar nossos ídolos. Defeito todos os atletas têm. Você não vê o Tiger Woods? Passou por altos problemas... É isso, vida de atleta é uma vida difícil. Imagina na cabeça do Neymar, o tanto de dinheiro que ele tem, quantas vezes já deve ter pensado: 'Será que eu não abandono? As pessoas ficam ali metendo pau em mim. Eu não preciso mais disso'. Mas o cara está fazendo ali por amor, por uma nação", completou.

Enquanto Pedro Scooby se empenhou em defender Neymar, sua ex-mulher, Luana Piovani, ironizou toda a situação envolvendo o jogador e a traição. "Vi no documentário dos Racionais a frase genial: 'Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém!", disse a atriz ao postar uma foto do pedido de desculpas do jogador de futebol.

Além de Pedro Scooby, vários famosos apoiaram Neymar após ele ter traído a namorada grávida, a começar pelo pai dele. "É isso filho…a vida continua sempre nos ensinando. Parabéns", escreveu Neymar pai. "Deus abençoe, irmão", comentou o influenciador Luva de Pedreiro. "Isso aí… O amor vencerá sempre", comentou o ex-BBB Diogo Pretto. "Fiquem bem", disse o ator Rafael Zulu. A apresentadora Adriane Galisteu comentou com um emoji de coração, assim como também fez o ex-BBB Rodolffo.