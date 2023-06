É menina! MC Mirella e Dynho Alves anunciam o sexo do bebê

Rio - MC Mirella e Dynho Alves revelaram nesta terça-feira (27) o sexo do bebê que esperam. Os cantores anunciaram, durante a exibição do clipe de 'Número 1', novo trabalho da artista, que aguardam a chegada de uma menina. O chá revelação reuniu amigos e familiares do casal e contou com o tema 'circo'.

Em recente entrevista, MC Mirella entregou as opções de nomes para o primeiro filho com Dynho Alves. "Para menina eu tenho mais opções, eu sempre falei desse nome, se for menina: Serena", disse. "Minha mãe queria Antonella, mas não quero. Tem muita gente colocando esse nome. Eu queria algo diferente um pouquinho", acrescentou.