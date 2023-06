Mel Maia e MC Daniel se divertem com amigos em praia da Zona Oeste

Rio - A atriz Mel Maia, de 19 anos, e MC Daniel, de 24, estiveram com amigos na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. Os dois terminaram o relacionamento, mas continuam amigos. Recentemente, Mel chegou a postar um vídeo em que aparece ao lado do ex e escreveu "meu best".

Enquanto Mel Maia curtiu o mar e brincou com alguns cachorrinhos na areia da praia, MC Daniel aproveitou para jogar altinha com amigos. Os dois também passaram um bom tempo conversando um ao lado do outro e rolou até uma "mão boba" de MC Daniel em Mel Maia em determinado momento.

Mel mostrou suas curvas com um maiô preto bem cavado e fio-dental.