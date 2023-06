Paula Fernandes opina sobre possível reencontro com Taylor Swift: 'Adoraria'

Paula Fernandes, de 38 anos, abriu o jogo e revelou qual a expectativa de um possível reencontro com Taylor Swift no Brasil, já que a estrela do pop fará uma série de shows no Rio de Janeiro e São Paulo, em novembro deste ano. Para quem não lembra, a sertaneja participou de uma versão da música "Long Live" da cantora norte-americana e, em 2012, cantou ao lado da loirinha em um show privado na Cidade Maravilhosa.

Com todo o burburinho da vinda da turnê "The Eras Tour" ao país, os fãs de Paula torcem para que as duas dividam o palco novamente. Eles ainda resgataram uma entrevista em que as cantoras deram para a apresentadora Eliana, há onze anos, e criaram vários memes. "Acompanhei e me diverti muito, até fiz alguns memes também. A criatividade dos meus fãs deveria ser estudada", diz Paula, em entrevista a "GQ".

A brasileira ainda relembrou seu nervosismo durante a entrevista exibida no SBT. "Tenho as melhores lembranças daquele papo. Sentia o nervosismo natural de estar ao lado de uma artista internacional, mas também a realização, por ter sido convidada por ela para fazer a versão da música em português e cantá-la ao seu lado".

À publicação, Paula recordou o jantar com Swift após o show da estrela do pop, no qual participou, em 2012, e disse que chegou a conferir os gastos dela. "Ela foi simpática e gentil. Me mostrou coisas importantes pra ela, como os gatos que ela tem, no celular, e escolhemos quase o mesmo prato para o jantar, sem combinar", entrega a cantora, que espera poder encontrar Taylor novamente. "Acho um fenômeno, gosto de todas as canções dela. Adoraria poder estar com ela novamente, cantando e botando o papo em dia".