Bianca Andrade conta como foi sua primeira vez em motel; veja o vídeo

A influenciadora digital Bianca Andrade, de 28 anos, decidiu compartilhar uma história bem íntima com os fãs, através de um vídeo publicado no Tik Tok, nesta terça-feira. A ex-BBB deu detalhes de como foi sua primeira vez em um motel. Na ocasião, a empresária se acidentou, machucou o nariz e ainda ficou com o olho roxo durante uma semana.

"Essa história aconteceu no meu primeiro namoro. A gente falou assim: 'Vamos no motel? Vamos no motel'. Fui conhecer, saber como é na primeira vez. Só para dar um contexto, na época a gente não tinha muita grana, então a gente juntou para viver esse momento. Imagina a ansiedade!", começou.

"Chegou o grande dia, a gente pegou um dos melhores quartos, tinha piscina e umas coisas lá. Fomos lá e olhei um colchão da água, falei: 'Meu Deus, vou pular'. Pulei, bati a canela, meu olho lagrimejou na hora. Até então beleza, eu nem comentei isso com o boy", continuou Boca Rosa.

"Ainda não tinha acontecido nada, porque a gente ainda estava conhecendo o ambiente. Quando eu olho para o lado, eu vejo a piscina e, na hora, olhei para cara do boy e falei: 'Pulo bombinha?'. Não sei se vocês sabem, mas 'pulo bombinha' é correr e fazer um pulo agarrando as pernas. Você acha que tive paciência do boy responder? Não!", comentou.

Empolgada, Bianca não reparou que havia uma porta de vidro em sua frente. "Eu saí correndo igual um tiro na piscina. Para pior o que tinha? Uma porta de vidro não avistada por mim até então. Eu dei de cara no vidro e meu nariz começou jorrar sangue. Aquele negócio quente. O boy olhando para a minha cara, a gente não tinha feito nada ainda, mas eu já tinha conseguido estragar tudo. O chão com sangue, sangue...Ele veio com uma latinha de refrigerante na mão e falou para colocar no nariz. Eu pedindo socorro, falando que quebrou meu nariz".



O perrengue não parou por aí. A ex-BBB precisou ser socorrida por sua mãe. "Você acha que ela sabia que eu estava no motel? Não, eu não tinha contado para ela porque estava com vergonha. Tive que contar na hora, ela foi me salvar. Acabou que eu não quis ir ao hospital porque a dor passou", disse.

Após o incidente, a influenciadora precisou mentir sobre o motivo de seu hematoma. "Mas eu fiquei com o olho roxo durante uma semana. As pessoas perguntavam por que estava com olho roxo, contava que tinha visto um vestido no shopping e não vi que tinha a vitrine. Ninguém acreditava nessa história, ficava um silêncio".