Alok anuncia show gratuito na praia de Copacabana e promete grande estrutura

Alok fará uma apresentação grandiosa e gratuita nas areias da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, em agosto, com direito a muita tecnologia e palco em formato de pirâmide, com visão 360º. Intitulado 'show do século', o evento acontece no dia 26 e celebra o centenário do hotel Copacabana Palace, considerado patrimônio histórico e cultural do Rio e um dos maiores ícones do país. O DJ adianta que a apresentação terá a participação de membros das 12 escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.

"Nasceu uma collab com as escolas de samba, a gente está entendendo em qual momento do show vai ser, mas a gente vai fazer esse match. A minha criatividade nunca pode ter uma limitação. Eu me sinto muito livre e a vontade para poder fazer misturas com diversos tipos de gêneros. Vai ser a primeira vez que vou fazer isso", declarou Alok, que promete um espetáculo cheio de luzes.

"É aquele show que vem para trazer um desafio para todos nós. Basicamente, é o show de maior investimento da minha carreira. Vamos ter a tecnologia de mais ponta, em questão de laser, luz. A estrutura, vai ser uma pirâmide de 30 metros de altura. Vou fazer um repertório com bastante coisa autoral, mas ele também tem músicas clássicas", afirmou.

Alok ainda comenta a coincidência de fazer esse mega show no dia de seu aniversário de 32 anos. "Eu não lembro a última vez que passei meu aniversário em casa, sempre estou tocando. Com certeza esse vai ser o aniversário mais especial da minha vida", disparou.

Artistas internacionais já protagonizaram shows históricos nas areias de Copacabana, como o cantor Rod Stewartm que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas no Réveillon, em 1994. Já Lenny Kravitz fez show no local em 2005, Stevie Wonder em 2012 e os Rolling Stones em 2016.

Importância do 'show do século' para a cidade

Presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida fala sobre a importância da cidade ser palco de grandes eventos. "O Rio de Janeiro é o principal destino para se fazer eventos no Brasil. Essa é a nossa vocação... É uma decisão de ter um calendário de eventos fortes, que a gente pudesse apresentar internacional, para poder promover o Rio".

Gerente geral do Copacabana Palace, Ulisses Marreiros informou que ao longo de agosto e novembro terão mais eventos em celebração ao centenário do hotel, que inaugurou no dia 13 de agosto de 1923. "É uma honra ter o Alok como uma das atrações do show do século. O Copacabana Palace vai fazer 100 anos, nós começamos desde o início do ano com uma série de celebrações...O mês de agosto vai ter mais eventos, além de pequenas celebrações. Inclusive, o lançamento do livro sobre os 100 anos do Copacabana Palace, que acontece em novembro. E culminará também com o show de um outro grande artistas, em uma coisa mais pequena aqui no hotel", adiantou.