João Guilherme Silva, filho de Faustão, faz homenagem para a mãe no dia de seu aniversário: 'Te amo'

Rio - Luciana Cardoso, mulher do apresentador Faustão, completou 46 anos nesta quarta-feira e ganhou uma homenagem do filho mais velho, João Guilherme Silva, no Instagram. "Neste dia de aniversário da pessoa mais importante da minha vida, além de dar parabéns é um dia de gratidão! Agradecer a você, mãe, por tudo que você faz por nossa família e também o quanto você contribui para esse mundo. Eu te amo muito, te admiro muito e quero externar toda minha gratidão por você! Obrigado, mãe", escreveu o jovem.

Após assumir o lugar do pai na apresentação do programa "Faustão na Band", João Guilherme está curtindo uns dias de descanso com a namorada, a modelo Schynaider Moura, em Jerusalém. Portanto, ele não está passando esse aniversário com a mãe. O casal tem postado nos Stories, do Instagram, algumas fotos e vídeos da viagem.

Além de João Guilherme Silva, Luciana Cardoso e Faustão também são pais de Rodrigo Silva, de 15 anos. O apresentador também é pai de Lara Silva, de 25, do antigo casamento com Magda Colares.