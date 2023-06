Marcos Pitombo e o namorado são flagrados em momento de intimidade na Barra da Tijuca

Rio - No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, Marcos Pitombo e o namorado, Iasser Kaddourah, foram flagrados nesta quarta-feira (28) trocando carinhos em uma praia na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O ator e o diretor de marketing, se abraçaram e demonstraram seu afeto de forma discreta, com gestos como um beijo na cabeça. Os dois apostaram em modelos confortáveis, com bermudas, chinelos e camisetas leves.

O casal exibiu o peitoral definido e a barriga trincada, além de aproveitarem um mergulho pela região, com direito a cuidados de um com o outro, dando suporte enquanto estavam na região. Enquanto Iasser usou uma sunga, na cor preta, Pitombo preferiu por manter a bermuda, mesmo durante sua entrada no mar.