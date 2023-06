Paula Burlamaqui recorda rumores de romance com Caetano Veloso e Paula Lavigne: 'Fetiche do Brasil'

Paula Burlamaqui, de 56 anos, falou sobre sua vida amorosa em entrevista ao podcast "Papagaio falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. A atriz contou que já se relacionou com alguns famosos, como os atores Marcos Palmeira e Kadu Moliterno, além de viver um affair com o cantor Djavan.

"Namorei o Marcos Palmeira um pouquinho, muito pouco. O Kadu, namorei um pouco, e o Djavan, muito pouco. Não namorei nenhum deles, foi só pegação. Eu estava nessa fase de zoeira", explicou ela, aos risos.

Paula também recordou os rumores de 'trisal' com Caetano Veloso e a mulher dele, Paula Lavigne. "Isso foi um fetiche do Brasil. Quem me dera. Adoraria namorar Caetano Veloso. Fiquei muito amiga deles, namorava o Jorge (Jorge Guimarães, seu ex-marido) na época. A gente saiu juntos, e as pessoas, a imprensa, cortavam a foto do Jorge, tiravam ele da fotografia. Teve um dia que a gente estava na praia, conversando na beira da água. Eles botaram: 'Caetano e suas Paulas na praia de Ipanema'. Foi um fetiche, e eu falava 'que bom, né?, porque Caetano Veloso é o maior artista do Brasil'. Que bom que as pessoas estão achando que eu estou dando para ele. Estou achando maravilhoso. Paula uma mulher linda, interessante, inteligente...Teve uma época que a gente não podia nem sair... Mas o legal era falar que a gente fazia suruba. Fiquei muito chateada na época, por causa do meu marido, depois eu falei: 'ah, gente...'".

Em seguida, a artista ainda desmentiu ter namorado a cantora Ana Carolina e ressaltou que nunca se interessou por mulheres. "Se eu fizesse tudo o que esse povo fala. Nunca fiquei com uma mulher. Eu gosto é de homem. Acho mulher chata. Deus me livre ter uma relação com uma mulher, quer ficar conversando, quer DR (discutir a relação)... Meu negócio é pa*", frisou.