Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, é internado no Rio com pneumonia

Rio - Herbert Vianna, de 62 anos, foi internado, nesta quarta-feira, no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O vocalista e guitarrista do Paralamas do Sucesso foi diagnosticado com uma pneumonia leve e está sob cuidados médicos. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, de 'O Globo'.

Herbert já havia sido hospitalizado na mesma instituição em 2001, onde ficou 45 dias após sofrer um grave acidente aéreo em Mangaratiba. Na ocasião, o ultraleve que o músico pilotava caiu no mar e a mulher Lucy Needham-Vianna morreu. O cantor sofreu graves lesões na coluna e ficou paraplégico.