Conheça os atores que estarão na segunda temporada de 'Round 6'

Rio - A Netflix anunciou nesta quarta-feira os nomes que vão completar o elenco da segunda temporada do sucesso global "Round 6". A expectativa dos fãs está cada vez maior após os primeiros membros do elenco terem sido revelados durante o Tudum, no início deste mês.

Nesta semana, os participantes do elenco e showrunners se reuniram para a primeira leitura de roteiro, com a produção de "Round 6 Temporada 2" prevista para começar no final deste ano. De estrelas em ascensão a atores veteranos, a lista apresenta uma gama diversificada de talentos e experiências. O diretor Hwang Dong-hyuk, que ganhou um Emmy na primeira temporada, retornará para dirigir e produzir toda a segunda temporada.



Em "Round 6", pessoas com problemas financeiros são escolhidas para participarem de um jogo em que competem por dinheiro e pela sobrevivência. Apenas uma pessoa leva o prêmio final.

Confira os atores que estarão no elenco de "Round 6 Temporada 2":

Park Gyu-young: Reconhecida pelo seu papel na série da Netflix "Sweet Home", temporadas 1 e 2 e também estrela da próxima série da Netflix "Celebrity".

Jo Yu-ri: A cantora e atriz é conhecida como ex-integrante do girl group sul-coreano-japonês Iz*One.

Kang Ae-sim: Muito respeitada na Coreia, a atriz de teatro e musical deixou uma impressão muito positiva no público com sua atuação na série "O Drama da Minha Vida" e na série da Netflix, "A Caminho do Céu".

Lee David: Mais conhecido por seus papéis coadjuvantes no filme de Hwang, "Nas Muralhas da Fortaleza", o diretor conheceu Lee Jung-jae por meio do filme "O Mistério das Garotas Perdidas".

Lee Jin-uk: Estrelou a série "Doce Lar", temporadas 1 e 2, da Netflix. Ele também é conhecido por seus papéis em vários dramas e filmes coreanos, incluindo um dos maiores filmes do diretor Hwang, "Velha é a Vovozinha".

Choi Seung-hyun: O cantor e ator já estrelou vários filmes e séries de TV coreanos, como "Tazza: The Hidden Card" e "Commitment".

Roh Jae-won: Fez sua estreia como ator em 2021 e rapidamente vem ganhando reconhecimento com filmes como "Missing Yoon" e "Ditto".

Won Ji-an: Fez uma estreia impressionante na primeira temporada da série "D.P.".