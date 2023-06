Nicole Bahls mostra capela construída em mansão no Rio: 'Intimidade com Deus'

Rio - Nicole Bahls usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar mais um cantinho de sua nova mansão, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a influenciadora digital revelou ter construído uma capela em sua propriedade, com direito a fileiras de bancos, altar e uma cruz de madeira.

"Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito religiosa. Tenho muita fé em Deus", começou a modelo. "Quando fui construir a minha casa, a coisa que não podia faltar era um espaço para eu ter minha intimidade com Deus", explicou ela.

Além disso, Nicole mostrou um tapete vermelho que comprou para decorar o espaço e ainda revelou outro uso que dará para a capela: "Quero trazer meus amigos para abençoar e fazer o casamento das minhas 'bee', que estão sem casar", contou.