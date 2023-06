MC Mirella rebate críticas por cantar 'mal' durante chá revelação

Rio - MC Mirella vem sendo detonada na web por sua apresentação de 'Número 1' no chá revelação de sua primeira filha com Dynho Alves . A artista decidiu cantar a nova música pouco antes do anúncio do sexo do bebê e a performance não agradou seguidores que acompanhavam o evento por uma live do Instagram. Nesta quarta (28), ela usou as redes para responder os críticos e explicar a situação.

"Deixa eu só falar uma coisinha: o som no ambiente estava incrível, mas o som da live não tínhamos controle. Eu estava sem retorno (ear), ou seja, não conseguia me escutar e estava MEGA nervosa. Só pra esclarecer. Me garanto no palco, é isso. Beijos, boa noite", escreveu em uma postagem do Twitter. No vídeo que viralizou, Mirella se apresenta ao vivo para os convidados do evento e chama atenção por não conseguir acompanhar o ritmo da música.

Mesmo com a justificativa da cantora, internautas não perdoaram a gafe e fizeram graça: "Canta mal não, canta péssimo", afirmou uma pessoa. "Parece eu bêbado no churrasco da família no karaokê", brincou outra. "Senti vergonha por ela", admitiu uma terceira. "Eu no chuveiro me achando a CANTORA", comentou mais uma.