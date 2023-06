Eliana posa de biquíni em um dia na praia e fãs admiram: 'Perfeita'

Rio - A apresentadora Eliana, de 49 anos, impressionou seguidores nesta quinta (29) ao aparecer de biquíni em um novo post do Instagram. Em comemoração do TBT, a famosa compartilhou registros de seu dia em uma praia paradisíaca e recebeu elogios pelo "corpaço".

No vídeo, Eliana curte um belo dia ensolarado e mergulha em águas cristalinas com um biquíni vermelho de lacinho que realça suas curvas. Ela chega a dar uma corridinha na direção da câmera no começo da gravação e até manda beijo para seus seguidores. "Poderia ser agora, né? Praia é sempre bom, mas é #tbt viu, gente?" brincou a famosa na legenda da publicação.

Fãs se derreteram com a beleza da influenciadora e foram aos comentários admirar seu corpo escultural: "Como pode cada dia ficar mais linda desse jeito? Chega a dar gosto de ver", contou uma internauta. "Você tem um corpo maravilhoso", afirmou outro. "Musa inspiradora", disse um terceiro. "Arrasou, Eliana", elogiou mais uma.