Influenciadora expõe mensagens antigas de Rafael Cardoso: 'Cropped não pode, mas trair sim'

Rio - Rafael Cardoso teve uma conversa no Instagram exposta por influenciadora, após ser criticado por demonstrar apoio a uma postagem homofóbica do ex-BBB Nego Di. Nesta quinta-feira, Taynara Nunes foi aos Stories do Instagram para revelar ter recebido mensagens do ator na época em que ele ainda era casado com Mari Bridi, de quem se separou em dezembro do ano passado depois de 15 anos juntos.

"Cropped não pode. Mas trair, sim. Ficava respondendo minhas coisas quando era casado. Se manca, bofe", disparou a influencer, na legenda de um print de duas mensagens que recebeu de Rafael. A primeira teria sido enviada em junho de 2021 e a segunda, em dezembro. Taynara ainda retornou aos Stories para dizer que outras doze meninas enviaram mensagens afirmando terem sido "xavecadas" pelo artista, mas a postagem foi apagada pouco depois.

As interações virtuais vieram à tona após Rafael Cardoso se envolver em uma polêmica por repostar um vídeo de Nego Di, em que o comediante ataca o ator João Guilherme com comentários homofóbicos. "Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'", disparou o ex-BBB, em referência à blusa cropped que o filho de Leonardo vestiu na Semana de Moda em Paris, na França.

Na última quarta-feira, Rafael compartilhou o vídeo em seus Stories e escreveu: "Bah, Negão, estou contigo". Com a repercussão negativa, a assessoria de imprensa do ator divulgou um comunicado esclarecendo a situação. "(Ele) disse estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático", diz o comunicado da equipe do ator.

"Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam. Não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém", finaliza a nota.