Vera Fischer surge nua em clique antigo e desabafa sobre 'censura' na web

Rio - Vera Fischer usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para resgatar uma foto tirada em 1984, em uma praia de Gravatá, em Santa Catarina. No clique publicado no Instagram, a atriz surge nua de costas, vestindo nada mais que um chapéu rosa. A artista ainda usou um emoji de coração rosa para cobrir o mamilo, mas criticou a censura da rede social à nudez.

"Um coração rosa no lado esquerdo do peito, onde já palpita o meu natural. Né, Instagram e sua censura de parâmetros desiguais? Fazer o quê...", escreveu a veterana, na legenda da publicação.

E não faltaram elogios dos fãs nos comentários da postagem: "Vera, você sempre foi e será maravilhosa", afirmou um seguidor. "Uma das mulheres mais lindas do mundo", cravou outra internauta. "Continua sendo uma das mulheres mais lindas que existe!!", concordou outra admiradora.

Confira: