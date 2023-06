Marieta Severo e mais famosos conferem espetáculo na Zona Sul do Rio

Marieta Severo, de 76 anos, e Ary Fontoura, de 90, assistiram ao espetáculo "A Cerimônia do Adeus", no Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Os veteranos da TV mostraram muita simpatia no local e posaram para fotos.

Celebridades como Emanuelle Araújo, Alanis Guillen, Regiane Alves, Enrique Días, Maria Eduarda de Carvalho, Helena Fernandes e Stella Freitas também conferiram a peça.

Com Beth Goulart, Malu Galli, Eucir de Souza e Lucas Lentini no elenco, "A Cerimônia do Adeus" conta a história de Juliano, um jovem, morador do interior de São Paulo, na década de 1960, que se sente sozinho. Sendo assim, ele começa a fantasiar uma relação e diálogos com o filósofo e escritor Jean Paul Sartre e com a filósofa e escritora Simone de Beauvoir.