Com Herbert Vianna internado, Os Paralamas do Sucesso cancelam apresentações

Os Paralamas do Sucesso cancelaram duas apresentações do grupo, que aconteceriam em Teresina (PI) e Juiz de Fora (MG), nos dias 7 e 8 de julho, devido a internação do cantor Herbert Vianna, de 62 anos, no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira, com um quadro de pneumonia bacteriana. A informação foi confirmada através de um comunicado publicado no Instagram da banda, nesta quinta-feira.

"Conforme já noticiado, Herbert Vianna foi diagnosticado com pneumonia bacteriana leve ontem (28/06/23). Por precaução, ele foi internado para um tratamento mais eficaz por terapia antibiótica venosa e deverá ficar de repouso pelos próximos 15 dias. Ele está bem e agradece todas as manifestações de carinho recebidas", inicia a nota.

"Infelizmente, os Paralamas do Sucesso não poderão participar dos shows de Teresina - Festival Piauí Pop e de Juiz de Fora - Arena Music Festival, respectivamente dias 07 e 8 de julho. Esperamos voltar aos palcos e encontrar nossos fãs em breve nestas e tanta outras cidades", finaliza.

Nesta quinta-feira, o hospital informou que Herbert está respondendo bem ao tratamento proposto. "O Sr. Herbert Vianna foi internado ontem (quarta-feira) no Hospital Copa D'Or com pneumonia bacteriana, tendo sido prontamente iniciada a terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios", diz o documento. Até o momento, a unidade de saúde não divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do cantor.

Herbert está internado no mesmo hospital em que foi tratado quando sofreu um acidente de ultraleve, em 2001, em Mangaratiba. O artista ficou internado por 45 dias. Na ocasião do acidente, ele estava com a mulher, a jornalista inglesa Lucy Needham, que morreu na tragédia.