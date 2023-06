Cantora e radialista Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás

Rio - Vitória Araújo, mais conhecida como Vivi Araújo, morreu após sofrer um acidente em Goiás, na madrugada desta sexta-feira. Na volta de um show, cantora e radialista de 22 anos perdeu o controle do carro ao passar por um quebra-molas, localizado no município de Cidade Ocidental, bateu na superfície de um viaduto e foi arremessada para fora do veículo.

As informações sobre o acidente foram confirmadas pela Polícia Militar à TV Anhanguera. A rádio Luziânia, local onde Vivi trabalhava, lamentou a morte da artista em seu perfil oficial nas redes sociais. "É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!", dizia o comunicado.

O velório da cantora sertaneja acontecerá na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Santa Luzia, na cidade de Luziânia, em Goiás. A despedida será aberta ao público, das 14 às 17h.