Serginho Groisman ganha 'Altas Horas' especial para comemorar seu aniversário

Rio - Comemorando 73 anos de vida, celebrados na última quinta-feira (29), Serginho Groisman ganhou uma edição especial do "Altas Horas", dedicada ao seu aniversário. O programa que vai ao ar neste sábado (01) foi organizado em sigilo e traz uma série de surpresas para o apresentador, que sobe ao palco sem saber que convidados vai chamar.

As personalidades amigas surgem uma a uma no palco, trazendo mensagens afetuosas, memórias e desejos de felicidades, para o apresentador que estreou na TV em meados dos anos 80. Zeca Pagodinho, que dá nome a uma subida chamada “Ladeira Zeca Pagodinho”, que fica entre a plateia e um dos palcos, é o primeiro a entrar no programa, cantando clássicos como “Descobri Que Te Amo Demais”, “Casal Sem Vergonha” e “Brincadeira Tem Hora”.



Andreas Kisser e Kiko Zambianchi vão performar “Primeiros Erros”. Já Zeca convida Diogo Nogueira e Vanessa da Mata para cantarem com ele, em uma referência ao apoio de Serginho aos nomes da música no país. Já o jornalista César Tralli entra nos estúdios chamando uma homenagem da produção para Groisman, além de receber Samuel Rosa, vocalista do Skank, que escolhe uma música de Tim Maia.

Maria Gadú é a atração seguinte, e canta “O Leãozinho”, convidando o ator José Loreto, que surpreende com “Beija-Flor”. Loreto, por sua vez, convida Jozeh e a Isadora Cruz para mostrarem um forró, em referência à região Nordeste, onde nasceram.