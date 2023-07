'Posso me expressar como artista de forma múltipla', diz Rebecca sobre primeiro álbum da carreira

Rio - Rebecca está feliz da vida com o sucesso do single "AEIOU", lançado em parceria com Pabllo Vittar e Vivi, e também com a nova fase de sua carreira. A artista investiu em ritmos como trap, pop e rap para surpreender o público com seu primeiro álbum de estúdio. O trabalho conta com canções que falam de temas como amor, sexo e maternidade. Em entrevista ao MEIA HORA, Rebecca detalha os bastidores do projeto.

Rebecca, como é para você lançar o seu primeiro álbum de estúdio?



Uma nova era. Esse disco é o início de uma nova fase na minha carreira, em que posso mostrar para os meus fãs um corpo de trabalho completo, com início, meio e fim. Apresentando para eles também toda minha versatilidade. Eu fiquei mais de um ano me preparando para esse disco, produzindo as músicas no estúdio, então estou muito feliz de finalmente poder colocar esse projeto na rua e alimentar os fãs.



Quais são as suas principais referências neste trabalho?



Minha vida mesmo. Eu estou muito presente nas composições, então tem muito da minha história nesse disco. Óbvio que eu escuto muitas pessoas e vou absorvendo os sons, como Beyoncé e Rihanna, além das minhas amigas como a Anitta, Pocah e Lexa. Mas esse disco antes de tudo é muito Rebecca, bem único e original.



O que motivou a escolha de 'AEIOU' como single de estreia do álbum?



É uma música bem pop que me coloca numa posição de início muito bem localizada. É aquela música que toca nas rádios, nas trends do TikTok e consegue alcançar todos os públicos e todas as idades. Além disso é muito viciante: quanto mais escuta, mais se quer escutar.



E como surgiu 'AEIOU'?



Eu tive a ideia de fazer uma música com as vogais e me veio na mente esse refrão de AEIOU. A Clau, que compôs a música junto comigo, me ajudou a criar a letra de uma forma que brincasse bastante com essa coisa do duplo sentido, mas sem ficar infantil. Depois o Tropkillaz produziu e criou essa batida incrível de hino pop dos anos 2000 com pitadas de funk e eletrônico nacional.



E como foi trabalhar com a Pabllo Vittar e a Vivi?



A Pabllo foi o primeiro nome que pensei. Sempre quis trabalhar com ela, que já havia me dito que quando eu tivesse a música certa, era só enviar. E depois que eu ouvi "AEIOU" pensei "é essa". Ela super amou e topou esse projeto comigo. Depois entrou a Vivi, porque eu senti que a música tinha a vibe dela, até por ela também ter lançado músicas com essa pegada anos 2000. Acompanho o trabalho dela e acho que é uma artista que tem tudo pra estourar.



Como foi trabalhar com o Giovanni Bianco, que já trabalhou com nomes como Anitta e Madonna?



O Giovanni é o grande maestro por trás do projeto. Eu dei minhas ideias para ele e ele deu vida a elas. Conseguiu transformar "AEIOU" em um verdadeiro universo pop, que foi o que eu queria. Temos as portas no clipe, pois eu queria dar a sensação de abertura e entrar nesse mundo do Giovanni. Ficou lindo o resultado.



Você apresentou o segundo single do álbum, 'Afrodisiak', simultaneamente com 'AEIOU'. Por que você decidiu lançar as duas músicas ao mesmo tempo? Conta mais pra gente um pouco sobre essa canção.

"Afrodisiak" saiu junto com "AEIOU", é o que chamamos de single duplo. Eu queria presentear meus fãs o máximo possível, deixar eles bem alimentados. Então, pensamos nesse lançamento, em que eu entrego o single oficial e uma outra faixa que é completamente diferente, mas ao mesmo tempo dá um gostinho dessa nova era.



O que essa nova era representa para você?



Representa muita coisa. Um novo começo e um sonho sendo realizado. Estou lançando meu primeiro disco, meu primeiro material completo, onde posso me expressar como artista de uma forma múltipla. É muito gratificante!



Você passou por uma grande evolução na sua carreira ao longo dos últimos anos. Como vê isso?



Tudo foi muito rápido. Não parece, mas eu tenho apenas 5 anos de carreira, conquistando em pouco tempo coisas que jamais esperava. Com uma campanha do Spotify estampei a Times Square em Nova York, o que é muito grande e representativo. De onde eu vim, chegar onde eu cheguei, é um sonho mesmo.



O que mudou da Rebecca de antes para essa versão de agora?



Acho que estou mais evoluída como artista. Eu venho estudando muito, tendo aulas de canto, me impulsionando na composição, estando presente na produção e me dedicando ainda mais nas coreografias... Acho que a cada dia eu vou me tornando melhor do que ontem. Sempre estudando e aprendendo, sempre em movimento.



E quais são os sonhos que ainda faltam realizar?



Nesse momento o que eu mais desejo é lançar o disco. Do jeito que os fãs merecem e que me deixe orgulhosa também. Espero também alcançar novos públicos e que cada vez mais e mais pessoas possam escutar a minha a voz. É possível aguardar um álbum muito bem trabalhado e tudo está sendo feito com o máximo de zelo, carinho e paciência.



Você começou no funk. Isso ainda está presente na suas influências, batidas e letras?



Claro! Tem muito funk no meu novo disco. Proibidão também inclusive. Funk é minha essência, está no meu sangue. Nunca vou sair do funk, porque ele nunca vai sair de mim.