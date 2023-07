'Somos um programa de entretenimento e não uma atração sexual', diz João Kleber sobre a volta do 'Teste de Fidelidade'

Para, para, para, para! Com bordões que se consolidaram na história da TV, o programa "Teste de Fidelidade" vai voltar à grande da RedeTV!, sempre às quartas-feiras, a partir do dia 5 de julho. O apresentador João Kleber comemora a volta do programa, que nesta nova temporada recebe o título de "A Investigação". A atração foi repaginada e traz mudanças tecnológicas, que aproximam o público do conteúdo. Utilizando recursos como escutas telefônicas, capturas de tela e avaliando comportamentos na internet, o "Teste de Fidelidade" vai promete movimentar as noites de quarta com muitos casos inéditos. O apresentador João Kleber conversou com o MEIA HORA e deu alguns spoilers sobre como será a nova fase. Confira!

- O "Teste de Fidelidade" sempre foi um grande sucesso. Como foi pensada essa nova temporada?

Depois de anos consolidado no ar, eu pedi a direção da emissora, em 2015, para que o programa tivesse uma pausa. Ele era líder de audiência às segundas-feiras, mas eu já sentia, nessa época, que o mundo demandava outras questões. Já havia o Instagram, o Whatsapp, a rede social ganhando muita repercussão e eu achei que precisava dar um tempo. Depois de fazer o "Você na TV", pensei em fazer algo, que assim como os meus outros projetos, fosse baseado na realidade das pessoas, nas coisas que sejam universais e que façam o telespectador se identificar, a chamada conexão. No ano passado, os diretores da emissora me questionaram o que eu achava de voltar e avaliei que seria necessário reformular, já que estamos no mundo digital.

- E quais são os diferenciais dessa nova fase do programa?



Depois de pensar muito, reunir a minha equipe e jogar algumas ideias, o primeiro passo que defini foi criar um aplicativo. E a partir disso, também achei importante um rastreador que fosse claro, conivente com quem está buscando as respostas através do programa. Antes, a figura do sedutor (a) era o ponto alto, mas hoje precisamos pensar em outras questões, como por exemplo: curtir uma foto de um homem ou uma mulher é traição? Fazer um comentário meio 'duvidoso' é traição? Uma conversa mais apimentada na internet é traição? Temos como diferencial as redes sociais, a conexão com o público e o comportamental, para que não fique apenas naquela questão da sensualidade, afinal somos um programa de entretenimento e não uma atração sexual.

- O programa abordará apenas a traição entre casais?

A traição pode acontecer de várias formas: amigos, patrão e empregado, sócios... É um formato universal no qual todas as pessoas vão se identificar, seja de forma afetiva ou não. Viemos repaginados, adaptados a realidade de hoje. Quantos casais não tiveram uma situação deselegante por curtidas e interações nas redes sociais? É um programa que está mais abrangente, dada essa proporção, sem dúvidas.

- O 'Teste de Fidelidade' vai analisar os padrões de comportamento das pessoas que têm o hábito de trair?

Nós não colocamos essa análise por um único motivo: ia virar um programa de terapia, que é um outro formato que tenho, mas não posso falar ainda, contando com análises e detalhes. Eu vou trazer sim, alguns pontos e questionar isso no palco. Mas a questão são os pormenores da traição, por exemplo: Por que a pessoa vai falar mal do companheiro ou da companheira só por estar conversando com outro no privado, criticando quem convive com ela?

- E quais são os detalhes que o público pode esperar nessa temporada? Cenário novo, recursos gráficos de TV?

A gente até brincou que é um programa que reúne um pouco do "Teste de Fidelidade", "Linha Direta" e "Fantástico", da TV Globo. Tem um pouco de cada coisa ali! Tem as conversas do testado ou testada em destaque na tela, um cenário completamente diferente do que era, um palco que oferece uma outra dinâmica com a plateia de cem pessoas que eu adoro estar perto, um acompanhamento em tempo real simultaneamente nas redes sociais e outras várias situações que são diferentes do que era antes.

- E como é para você essa volta do 'Teste de Fidelidade'? É um dos programas que você mais tem apego na sua trajetória?

Eu comecei um garoto, cheguei na Globo com 17 anos e hoje estou com mais de 40 na TV. Mas o que me projetou para o Brasil e o mundo, fazendo com que até o público que nasceu depois conheça e adore, com certeza foi o Teste. E esse foi o primeiro formato que eu desenvolvi, mesmo com poucas pessoas acreditando nele, a não ser os donos da emissora. E a prova de que deu certo foram os resultados de audiência, onde sempre fomos líderes nessa faixa.

- E como foi levar esse conteúdo para fora do Brasil, com exibições em diversos países da América do Sul, Europa, Ásia e África?

Falaram que ia durar pouco! Mas fomos um verdadeiro sucesso na Europa, África e Portugal. O que eu posso dizer? É um programa pelo qual tem que se ter muito carinho! Em qualquer lugar fora do Brasil, o "Teste de Fidelidade" é conhecido. E, inclusive, uma das frases que mais ouço ao sair do país é: 'Para, para, para'. Fico muito feliz e agraciado, pois ele começou como uma pegadinha e decidimos investir e criar um formato, como funciona em vários lugares. É difícil ter um programa no país, tirando as novelas da Globo, que seja conhecido internacionalmente. Nós conquistamos esse espaço e consolidamos esse trabalho.