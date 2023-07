Famosos chegam caracterizados para festa junina na Zona Sul; veja as fotos!

Rio - Os famosos colocaram o quadriculado pra jogo na festa junina que reuniu vários nomes da televisão brasileira, nesta sexta-feira, na Zona Sul do Rio. Carolina Dieckmann, Flávia Alessandra e Ingrid Guimarães estão entre os artistas que se caracterizaram para a comemoração, que também teve a presença de Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch, estrelas da série "Os Outros", sucesso no Globoplay. Atualmente no ar em "Amor Perfeito", o veterano Antonio Pitanga, de 84 anos, também posou sorridente ao chegar na celebração.