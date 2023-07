Em tratamento contra câncer, Simony celebra aniversário com reflexão: 'Só quero agradecer'

Rio - A cantora Simony foi às redes sociais para comemorar a chegada dos 47 anos ainda nas primeiras horas de seu aniversário, na madrugada deste sábado. Em postagem no Instagram, a artista refletiu sobre a celebração deste ano, enquanto segue em tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em agosto do ano passado.

"Hoje é o dia mais importante pra mim. Eu não sabia se estaria hoje aqui pra comemorar. Existe dentro de mim uma vida novinha de muito agradecimento a Deus. É sim um aniversário diferente. É a comemoração do renascimento. Deus, eu não quero pedir nada. Só quero agradecer pela minha vida", escreveu a ex-integrante da Turma do Balão Mágico.

Recentemente, Simony também esteve em festa ao comentar o avanço do tratamento contra a doença. No dia 19 de junho, a cantora afirmou estar em remissão após um exame que a artista que já não apresenta mais linfonodos, pequenos nódulos que indicam a presença do câncer no organismo. "Ainda vou fazer mais quatro ciclos [de quimioterapia], mas com o maior prazer do mundo, porque Deus é muito maravilhoso (...) Hoje é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", declarou.

Confira: