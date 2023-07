De férias, Maria Beltrão assiste o 'É de Casa' e fala sobre recuperação de cirurgia

Rio - Maria Beltrão está de férias do "É de Casa", da TV Globo, e se recupera de uma cirurgia que realizou recentemente. Na manhã deste sábado, a apresentadora postou um vídeo no Instagram enquanto assistia o programa matinal que ficou sob o comando de Thalita Morete, Thiago Oliveira e Rita Batista.

"Me recuperando da cirurgia que eu fiz, de abdominoplastia, e pela primeira vez assistindo ao 'É de Casa' com o trio que eu amo. Estou adorando", declarou a jornalista. "Adorando assistir 'de camarote' (...) Mas sou ciumenta: espero que eles estejam com saudade de mim", acrescentou ela, na legenda da publicação.

Na última segunda-feira, Maria Beltrão passou por uma abdominoplastia para retirar o excesso de pele na região da barriga. A apresentadora contou que decidiu aproveitar o período das férias da televisão para realizar o procedimento: "Estou animadíssima para voltar ao 'É de Casa' sem os 'saquinhos pendurados'. Depois que entrei na menopausa, reparei que minha barriga ficou com um formato diferente, mais caída, flácida", contou a jornalista, ao site 'Gshow'.

"Tentei malhar, emagreci, mas não resolveu. Prometi que nas minhas primeiras férias faria a operação. Acho que é a primeira vez que tiro 30 dias diretos na vida!", revelou a comunicadora, que ainda comentou o processo de recuperação. "O médico disse que as duas primeiras semanas são dolorosas, com dreno e praticamente sem fazer nada. Na terceira semana, você ainda tem que continuar bem paradinha e ter limitação de movimento. Vou ficar quietinha. Começo a ter uma vida normal com um mês de cirurgia", explicou Beltrão.

Confira: