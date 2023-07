Jovem de 18 anos mostra cantadas insistentes de Rafael Cardoso: 'Babaca'

Rio - Rafael Cardoso teve novas conversas expostas nas redes sociais, após demonstrar apoio a um vídeo homofóbico de Nego Di. Dessa vez, a carioca Mariah Benfica, de 18 anos, revelou ter sido abordada pelo ator de 37 anos no Instagram. Em vídeo publicado no TikTok, a jovem detonou o comportamento do galã, acusando o artista de importunação.

"Eu vi que o cara é homofóbico e machista, então não terei pena, vou divulgar mesmo que ele é um babaca", começou ela, no registro que já foi apagado de seu perfil na plataforma, mas circula em outras redes sociais. "Em janeiro, esse cara me seguiu. Eu tinha acabado de fazer 18. Começou perguntando de onde eu era, a minha idade. Até aí, tudo bem. Conversei com ele, mas depois de um tempo, ele começou a mandar coisas muito estranhas. Mandou uma foto de bombinha do nada. Isso é coisa de criança, de quem acabou de descobrir o que é nude", debochou.

Em seguida, a jovem mostrou prints das mensagens que recebia de Cardoso, que também passou a ligar de forma insistente para Mariah: "Eu na praia e ele me ligando porque eu não respondia. Acho super estranho porque ele tem 38 anos (sic) e eu 18. Não consegue aceitar que eu não quero responder", criticou.

"Vi que ele não faz só comigo, mas com todas as mulheres. Acha que todas as mulheres não têm nada para fazer e estão sempre disponíveis para ele. Não sei se é só egocêntrico, mas porque é ator e famoso. Não vai conseguir nada com as mensagens que nem maluco e psicótico", disparou ela, sem esconder a irritação.

Nas imagens, é possível notar mensagens enviadas até o mês de junho no chat do Instagram. De acordo com a jovem, o contato mais recente aconteceu quando ela publicou fotos de biquíni e Rafael comentou: "Quero". "Vai ficar querendo", rebateu Mariah, na conversa. "Isso aqui é pra provar que ele não tem senso nenhum e acha que mulher é objeto", disparou ela, continuando o desabafo.

A carioca ainda disse que não conhecia o artista antes de revelar as cantadas para amigos próximos. "Eu nem sabia quem ele era. Só descobri que ele era famoso porque tinha foto dele com Jade Picon. É o Rafael Cardoso", declarou. "Vou expor mesmo. Vou ser processada. E ele é chato pra c*ralho, é só isso", finalizou Mariah.

o rafael cardoso levando exposed dessa menina que tem apenas 18 anos… pelo visto o buraco é muito mais em baixo pic.twitter.com/xWtkPXNS2k — matheus (@whomath) July 1, 2023 Entenda a polêmica

As interações de Rafael Cardoso com mulheres na internet vieram à tona após o ator repostar um vídeo de Nego Di, em que o comediante ataca o João Guilherme com comentários homofóbicos. "Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'", disparou o ex-BBB, em referência à blusa cropped que o filho de Leonardo vestiu na Semana de Moda em Paris, na França.



Na última quarta-feira, Rafael compartilhou o vídeo em seus Stories e escreveu: "Bah, Negão, estou contigo". Com a repercussão negativa, a assessoria de imprensa do ator divulgou um comunicado esclarecendo a situação. "(Ele) disse estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático", diz o comunicado da equipe do ator.

"Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam. Não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém", finaliza a nota.

Na noite de quinta-feira, a influenciadora Taynara Nunes foi aos Stories do Instagram para revelar ter recebido mensagens do ator na época em que ele ainda era casado com Mari Bridi, de quem se separou em dezembro do ano passado depois de 15 anos juntos. "Cropped não pode. Mas trair, sim. Ficava respondendo minhas coisas quando era casado. Se manca, bofe", disparou a influencer, na legenda de um print de duas mensagens que recebeu de Rafael.

A primeira teria sido enviada em junho de 2021 e a segunda, em dezembro. Taynara ainda retornou aos Stories para dizer que outras doze meninas enviaram mensagens afirmando terem sido "xavecadas" pelo artista, mas a postagem foi apagada pouco depois.