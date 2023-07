Manoel Soares se manifesta após boatos sobre saída da Globo: 'Estou indignado'

Rio - Manoel Soares divulgou uma nota oficial, neste sábado, para responder os boatos sobre sua saída da TV Globo . Em texto publicado no Instagram, o ex-apresentador do "Encontro" e do "Papo de Segunda" desmentiu os rumores de que teria sido demitido da emissora carioca por comportamento inadequado nos bastidores dos programas que comandava.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem direitos sagrados do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome. Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça pelas suas palavras e ações", iniciou o jornalista.

Depois, o comunicador ainda citou o racismo estrutural ao comentar as acusações que tem recebido desde o anúncio de sua saída do canal, feito na última sexta-feira. "Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros, já vi isso muitas vezes. E meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora", declarou.

Manoel também fez questão de esclarecer todos os detalhes a respeito do fim de seu contrato com a Globo, após uma série de polêmicas envolvendo sua relação com Patrícia Poeta, com quem dividia o comando no "Encontro". "Minha saída em comum acordo com a Globo reflete nossa trajetória juntos, de respeito, profissionalismo e consulta de integridade. Como toda relação trabalhista, esta chegou ao fim e da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada", enfatizou ele.

"Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas podem poluir a imagem, mas não se sustentam. Mesmo assim, precisam e serão combatidas no campo jurídico. Sigo com carinho e orgulho da trajetória que me trouxe até aqui e logo nos encontramos nos próximos projetos. O propósito de levar alegria e contar a história deste povo brasileiro segue firme e forte", completou Soares.

Entenda

A TV Globo confirmou em nota, nesta sexta, que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. Com a saída dele, o "Encontro" vai passar por mudanças a partir da próxima semana, já que Patrícia Poeta estará de férias a partir de segunda-feira. Até o retorno da apresentadora, Tati Machado e Valéria Almeida comandam a atração. Já o "Papo de Segunda" passa a ser liderado, a partir da próxima semana, por João Vicente de Castro.

A relação entre Manoel e Patrícia Poeta chegou, por vezes, a dominar os assuntos mais falados da web. Alguns episódios em que os dois se atropelaram ao longo do programa repercutiram e a apresentadora foi criticada por minimizar a participação do colega.